Временное закрытие станции метро "Проспект Вернадского" продлили до 23 августа

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

05 апреля 2016, 13:30

Мужчину приговорили к 4 годам тюрьмы за изнасилование студентки в электричке

электрички Щербинский районный суд суды изнасилования

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Щербинский районный суд приговорил к четырем годам тюрьмы мужчину, изнасиловавшего студентку в электричке, сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Как установили суд и следствие, вечером 1 ноября прошлого года 49-летний рецидивист ехал в поезде направления Чехов-Царицыно. Мужчина увидел 18-летнюю студентку одного из московских вузов, подошел к ней и, угрожая ножом, изнасиловал. После этого злоумышленник с места преступления скрылся.

Позднее полицейские задержали преступника. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Иные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством и причинением тяжкого вреда здоровью".

Обвиняемый свою вину в инкриминируемом преступлении признал полностью и просил суд рассмотреть его уголовное дело в особом порядке. Суд приговорил насильника к четырем годам колонии особого режима.

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций    Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать