Мужчину приговорили к 4 годам тюрьмы за изнасилование студентки в электричке

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Щербинский районный суд приговорил к четырем годам тюрьмы мужчину, изнасиловавшего студентку в электричке, сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Как установили суд и следствие, вечером 1 ноября прошлого года 49-летний рецидивист ехал в поезде направления Чехов-Царицыно. Мужчина увидел 18-летнюю студентку одного из московских вузов, подошел к ней и, угрожая ножом, изнасиловал. После этого злоумышленник с места преступления скрылся.

Позднее полицейские задержали преступника. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Иные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством и причинением тяжкого вреда здоровью".

Обвиняемый свою вину в инкриминируемом преступлении признал полностью и просил суд рассмотреть его уголовное дело в особом порядке. Суд приговорил насильника к четырем годам колонии особого режима.