7 сентября маршруты подмосковных электричек продлят до Бородина

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Маршруты электричек, следующих до Можайска, 7 сентября продлят до станции Бородино. Об этом сообщил в среду министр транспорта Московской области Александр Зайцев.

Электропоезда доставят гостей на праздник в честь годовщины сражения с наполеоновской армией, который традиционно проводится на Бородинском поле 7 сентября.

Чтобы зрителям проще было добраться к месту знаменитой битвы, на один день подмосковные власти изменят маршруты следования семи электричек от Москвы Пассажирской Смоленской до Можайска. 7 сентября до станции Бородино проследуют электропоезда, которые выезжают из Москвы в 07.03, в 08.12 и в 16.05.

Со станции Бородино можно будет уехать на поездах Можайск - Москва в 09.25, 10.26, 17.45 и 18.28.

Напомним, что в другое время туристы, желающие посетить поле легендарного сражения с французами, добираются электричкой до Можайска и далее проходят пешком 3 километра до музея "Бородино".