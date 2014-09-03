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Культура

03 сентября 2014, 21:42

7 сентября маршруты подмосковных электричек продлят до Бородина

электрички реконструкция Бородинская битва Подмосковье наземный транспорт праздники День Бородино ж/д и вокзалы мо

Фото: ИТАР-ТАСС

Маршруты электричек, следующих до Можайска, 7 сентября продлят до станции Бородино. Об этом сообщил в среду министр транспорта Московской области Александр Зайцев.

Электропоезда доставят гостей на праздник в честь годовщины сражения с наполеоновской армией, который традиционно проводится на Бородинском поле 7 сентября.

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Чтобы зрителям проще было добраться к месту знаменитой битвы, на один день подмосковные власти изменят маршруты следования семи электричек от Москвы Пассажирской Смоленской до Можайска. 7 сентября до станции Бородино проследуют электропоезда, которые выезжают из Москвы в 07.03, в 08.12 и в 16.05.

Со станции Бородино можно будет уехать на поездах Можайск - Москва в 09.25, 10.26, 17.45 и 18.28.

Напомним, что в другое время туристы, желающие посетить поле легендарного сражения с французами, добираются электричкой до Можайска и далее проходят пешком 3 километра до музея "Бородино".

Бородинская битва

Крупнейшее сражение русских войск наполеоновской армией состоялось 7 сентября (26 августа по новому стилю) 1812 года. С 1962 года в первое воскресенье сентября на Бородинском поле стали проводить праздник, посвященный знаменитой битве. Уже более 25 лет на поле в "День Бородина" организуется масштабная военно-историческая реконструкция, оживляющая для зрителей события двухсотлетней давности. В 2014 году здесь отметят 202-ю годовщину сражения. Участники шоу разыгрывают ряд ключевых эпизодов Бородинского сражения. В представлении принимают участие более тысячи представителей военно-исторических и патриотических клубов. Зрелище завершается красочным парадом. На поле в этот день собираются более 100 тысяч зрителей.

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