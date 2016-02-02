На Ярославском направлении МЖД два человека попали под поезд

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На Ярославском направлении Московской железной дороги два человека попали под поезд, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе МЖД.

Первый инцидент произошел около пяти вечера на станции Москва – 3. Мужчина пытался взобраться на платформу перед близко идущим поездом и был зажат между платформой и вагоном.

Другая пострадавшая пыталась перейти пути в неположенном месте между платформами "Яуза" и "Маленковская". Как отметили в МЖД, оба человека остались живы.

Однако после произошедшего на Ярославском направлении МЖД поезда следовали с отклонением в расписании. Сейчас все электрички вошли в график.