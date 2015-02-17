Нелегальные гиды из Китая и Кореи заполонили рынок въездного туризма

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В ряде российских городов, в том числе и в Москве, активизировался нелегальный бизнес в сфере приема иностранных туристов, сообщает сайт Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Подобные проблемы, в частности, характерны для республики Бурятия, Забайкальского, Приморского и Хабаровского краев, а также Москвы, Санкт-Петербурга, городов Золотого кольца, отмечают в Ассоциации.

На прошлой неделе в АТОР обратилась Сибирская Байкальская Ассоциация Туризма (СБАТ) с просьбой совместно выработать механизмы, который бы препятствовали распространению незаконного предпринимательства.

По данным этой организации, на востоке страны эта проблема имеет катастрофический характер: обслуживанием туристов из Кореи на территории Иркутской области в 95 случаях из 100 занимаются граждане Кореи. Аналогичная ситуация складывается и с туристами из Китая.

"Ситуация, при которой "входным билетом" на туррынок является обеспечение финансовых гарантий, не защищает отрасль от прихода непрофессионалов. Более того, пользуясь таким механизмом, в этой сфере деятельности пытаются легализоваться иностранные незаконные предприниматели", – приводятся в сообщении выдержки из письма СБАТ.

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Кроме того, сибирские туроператоры сетуют на то, что нелегальные предприниматели арендуют транспорт низкого качества, организуют некачественное расселение и питание туристов.

"Уровень экскурсионных услуг, оказываемых нелегальными или полулегальными предпринимателями, не отвечает никаким требованиям здравого смысла. Они искажают нашу историю, неверно трактуют произошедшие события, не обладают элементарной эрудицией и знаниями о достопримечательностях", – говорится в письме СБАТ.

Для Москвы и в меньшей степени Санкт-Петербурга проблема нелегального предпринимательства в сфере приема иностранных туристов тоже актуальна, сообщил M24.ru управляющий директор компании "Тари тур", которая занимается въездным и внутренним туризмом, Игорь Кузьмин.

"С одной стороны, это может задевать патриотические чувства. С другой – наших ресурсов не хватает, чтобы обслужить всех китайских туристов. Поэтому запретить работу иностранцам было бы неправильно", – говорит собеседник.

По словам эксперта, в первую очередь на рынке Москвы и Санкт-Петербурга не хватает лицензированных гидов-переводчиков. При этом проверить легальность работы иностранного гида очень сложно, этот механизм не налажен, подчеркнул Кузьмин.

"Можно было бы привлекать студентов вузов, изучающих китайский язык, обучать их азам и приглашать в качестве ассистентов, выдавая специальные сертификаты, которые бы гарантировали легальность из работы", – отметил управляющий директор "Тари тур". Он добавил, что в Москве и Санкт-Петербурге работают не только гиды из Китая, но и из других стран, например из Вьетнама, а также англоговорящих стран.

Глава Ростуризма Олег Сафонов ранее заявлял, что Китай является для России основным туристическим партнером. В 2014 году страну посетили более 1,2 миллиона китайских туристов, это на 10 процентов больше, чем в 2013 году.