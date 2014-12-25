Угощать горячими блинами будут на фестивале "Мастерская еды" в Филевском парке

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С 26 декабря по 11 января в городке аттракционов парка "Фили" пройдет фестиваль "Мастерская еды". Посетителей будут угощать горячими блинами, пряниками, домашними пирогами, кофе, чаем и глинтвейном.

"На фестивале можно будет не только поесть, но и купить в подарок настоящие пряничные домики и другие шедевры кондитерского искусства", - сообщили организаторы.

Время проведения фестиваля: с 11.00 до 21.00. Вход свободный.

Ранее сообщалось, что в ночь с 31 декабря на 1 января парк "Фили" превратится в огромную концертную площадку, новогоднее настроение на которой гостям парка будут создавать звездные исполнители и музыкальные группы.

Кульминацией праздника станет лазерное шоу от победителей Венецианского фестиваля - шоу-группы "Саламандра".