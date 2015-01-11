Московские рождественские ярмарки посетили 8,5 млн человек - Собянин

В Москве завершился фестиваль "Путешествие в Рождество"

11 января в столице закрылся ярмарочный фестиваль "Путешествие в Рождество". Торжественную церемонию, которая прошла на Пушкинской площади, посетил Сергей Собянин.

Мэр Москвы поблагодарил всех, кто принял участие в создании ярмарок, работе парков, музеев, театральных площадок в период новогодних праздников. Он также выразил благодарность москвичам, которые стали гостями фестиваля "Путешествие в Рождество". По словам Сергея Собянина, на рождественских ярмарках побывали более 8,5 миллионов посетителей. Еще 5 миллионов стали гостями парков, музеев.

Отметим, что в прошлом году "Путешествие в Рождество" посетили более 6 миллионов человек.

"Я хотел бы поблагодарить наших коллег из 17 стран мира, которые принимали участие в фестивале. Впервые не только европейские страны, которые теперь уже стали нашими традиционными партнерами, приняли участие, но также такие страны, как Индия, Мексика, Перу", - отметил мэр Москвы.

Московские ярмарки посетили более 8,5 млн человек - Собянин

Добавим, что за время работы "Путешествия в Рождество" гости ярмарок выпили более 1,7 млн стаканчиков рождественского напитка, на верблюдах и хаски успели показаться более 22 тысяч детей.

Кроме того, гости фестиваля получили 130 тысяч "паспортов путешественника". 23 тысячи человек прошли рождественский квест (посетили 25 ярмарок и ответили на вопросы Снеговика) и стали обладателями сладких подарков и сувениров.

Самыми популярными площадками "Путешествия в Рождество" стали:

Тверская площадь ("Сказка о царе Салтане"),

Пушкинская площадь ("Щелкунчик"),

Кузнецкий мост ("Пиноккио"),

улица Большая Дмитровка ("Интеллектуальное небо"),

Тверской бульвар ("Волшебный лес"),

Новопушкинский сквер ("Снежная королева"),

Манежная площадь, Площадь Революции ("Город гномов").

На церемонии закрытия фестиваля наградили его победителей. Лучшей площадкой признали "Щелкунчик" на Пушкинской площади, а лучшими арт-объектами - "Интеллектуальное небо" на Большой Дмитровке и "Световой шар" на Манежной площади. Отметим, что всего в оформлении фестивальных площадок было использовано более 1 тысячи арт-объектов.

"Путешествие в Рождество" проходило в Москве с 12 декабря по 11 января, темой фестиваля стали сказки народов мира.

Столица на время новогодних праздников превратилась в сказочный город, где можно было встреть героев детских историй и поверить в волшебство.

Карта ярмарок "Путешествие в Рождество"

В рамках фестиваля в разных округах города открылось 36 ярмарок, 25 из них разместили в центре. В 400 шале гостям "Путешествия в Рождество" предлагали горячие напитки и сладкие угощения, елочные игрушки, сувениры, варежки и многое другое.

Участниками "Путешествия в Рождество" стали более 80 ресторанов и 800 предпринимателей.

Свою продукцию на фестивале представили Страсбург, Вена и Зальцбург, Прага и Карловы Вары, Копенгаген, Брюссель, Рига и Нойштадт. Кроме того, на ярмарках города можно было найти продукты из Сицилии, Швейцарии, Японии, Мексики, Ирана, Армении, Белоруссии, Перу, Китая и Индии. Российские товары привезли производители из Санкт-Петербурга, Оренбургской области, Республики Карелия, Красноярского края и других субъектов страны.

На Тверском бульваре посетители фестиваля могли увидеть 88 светящихся деревьев и 30 светодиодных зверей. Кроме того, там работал контактный зоопарк с белками, козлятами, поросятами и другими животными, олицетворяющими персонажей сказок. В обогреваемых домиках поселили семерых козлят, трех поросят, курочку Рябу, белочку из "Сказки о царе Салтане" и сову из "Винни-Пуха". Всех зверей можно было покормить и погладить.

Тверской бульвар превратился в волшебный лес

Отметим, что площадки "Путешествия в Рождество" оформили в едином стиле. Был также разработан уникальный дизайн меню фестиваля и стаканчиков, в которые на ярмарках наливали напитки.

Кроме того, в рамках фестиваля на фасаде Большого театра показали проекционное шоу "Город Ангелов".