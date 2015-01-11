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Культура

11 января 2015, 18:16

Московские рождественские ярмарки посетили 8,5 млн человек - Собянин

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В Москве завершился фестиваль "Путешествие в Рождество"

11 января в столице закрылся ярмарочный фестиваль "Путешествие в Рождество". Торжественную церемонию, которая прошла на Пушкинской площади, посетил Сергей Собянин.

Мэр Москвы поблагодарил всех, кто принял участие в создании ярмарок, работе парков, музеев, театральных площадок в период новогодних праздников. Он также выразил благодарность москвичам, которые стали гостями фестиваля "Путешествие в Рождество". По словам Сергея Собянина, на рождественских ярмарках побывали более 8,5 миллионов посетителей. Еще 5 миллионов стали гостями парков, музеев.

Отметим, что в прошлом году "Путешествие в Рождество" посетили более 6 миллионов человек.

"Я хотел бы поблагодарить наших коллег из 17 стран мира, которые принимали участие в фестивале. Впервые не только европейские страны, которые теперь уже стали нашими традиционными партнерами, приняли участие, но также такие страны, как Индия, Мексика, Перу", - отметил мэр Москвы.

Московские ярмарки посетили более 8,5 млн человек - Собянин

Добавим, что за время работы "Путешествия в Рождество" гости ярмарок выпили более 1,7 млн стаканчиков рождественского напитка, на верблюдах и хаски успели показаться более 22 тысяч детей.

Кроме того, гости фестиваля получили 130 тысяч "паспортов путешественника". 23 тысячи человек прошли рождественский квест (посетили 25 ярмарок и ответили на вопросы Снеговика) и стали обладателями сладких подарков и сувениров.

Самыми популярными площадками "Путешествия в Рождество" стали:

  • Тверская площадь ("Сказка о царе Салтане"),
  • Пушкинская площадь ("Щелкунчик"),
  • Кузнецкий мост ("Пиноккио"),
  • улица Большая Дмитровка ("Интеллектуальное небо"),
  • Тверской бульвар ("Волшебный лес"),
  • Новопушкинский сквер ("Снежная королева"),
  • Манежная площадь, Площадь Революции ("Город гномов").

На церемонии закрытия фестиваля наградили его победителей. Лучшей площадкой признали "Щелкунчик" на Пушкинской площади, а лучшими арт-объектами - "Интеллектуальное небо" на Большой Дмитровке и "Световой шар" на Манежной площади. Отметим, что всего в оформлении фестивальных площадок было использовано более 1 тысячи арт-объектов.

"Путешествие в Рождество" проходило в Москве с 12 декабря по 11 января, темой фестиваля стали сказки народов мира.

Столица на время новогодних праздников превратилась в сказочный город, где можно было встреть героев детских историй и поверить в волшебство.

Карта ярмарок "Путешествие в Рождество"

В рамках фестиваля в разных округах города открылось 36 ярмарок, 25 из них разместили в центре. В 400 шале гостям "Путешествия в Рождество" предлагали горячие напитки и сладкие угощения, елочные игрушки, сувениры, варежки и многое другое.

Участниками "Путешествия в Рождество" стали более 80 ресторанов и 800 предпринимателей.

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Свою продукцию на фестивале представили Страсбург, Вена и Зальцбург, Прага и Карловы Вары, Копенгаген, Брюссель, Рига и Нойштадт. Кроме того, на ярмарках города можно было найти продукты из Сицилии, Швейцарии, Японии, Мексики, Ирана, Армении, Белоруссии, Перу, Китая и Индии. Российские товары привезли производители из Санкт-Петербурга, Оренбургской области, Республики Карелия, Красноярского края и других субъектов страны.

На Тверском бульваре посетители фестиваля могли увидеть 88 светящихся деревьев и 30 светодиодных зверей. Кроме того, там работал контактный зоопарк с белками, козлятами, поросятами и другими животными, олицетворяющими персонажей сказок. В обогреваемых домиках поселили семерых козлят, трех поросят, курочку Рябу, белочку из "Сказки о царе Салтане" и сову из "Винни-Пуха". Всех зверей можно было покормить и погладить.

Тверской бульвар превратился в волшебный лес

Отметим, что площадки "Путешествия в Рождество" оформили в едином стиле. Был также разработан уникальный дизайн меню фестиваля и стаканчиков, в которые на ярмарках наливали напитки.

Кроме того, в рамках фестиваля на фасаде Большого театра показали проекционное шоу "Город Ангелов".

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Сюжеты: Как работает власть Новый год – 2015 , Новогодние ярмарки "Путешествие в Рождество"

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