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Город

26 декабря 2014, 16:57

На московских улицах насчитали в пять раз больше машин, чем обычно

дороги автомобили заторы снегопад трафик

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Количество автомобилей на столичных дорогах превысило обычные показатели в 4,8 раза, сообщает пресс-служба департамента транспорта.

В связи с загруженностью улиц в Москве возросло и число аварий. Так, с 12.00 до 13.00 в города произошли 23 ДТП, которые серьезно повлияли на дорожную ситуацию.

Как сообщает пресс-служба столичной полиции, всего за прошедшие сутки в городе произошло более 1,8 тысячи аварий без пострадавших, а также 19 ДТП, участники которых получили различные травмы.

Сервис "Яндекс.Пробки" оценивает ситуацию на дорогах в 9 баллов.

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Затруднения при движении в центр отмечены на Волоколамском, Дмитровском и Щелковском шоссе, а также на шоссе Энтузиастов и Ленинградском проспекте. Рязанский и Волгоградский проспект загружены по направлению в область. Заторы в обе стороны зафиксированы на проспектах Андропова и Вернадского. Наиболее сложная ситуация складывается на Можайском шоссе (средняя скорость при движении по магистрали в центр составляет 13 километров в час), Варшавском шоссе (28 километров в час – по направлению в область) и западе внутренней стороны МКАД (средняя скорость движения в обе стороны здесь не превышает 20 километров в час).

На дорогах города сейчас работают 16,5 тысячи единиц техники. С улиц столицы вывезено более 400 тысяч кубометров снега.

Несмотря на то, что снегопад в Москве прекратился, столичное управление ГИБДД просит водителей отказаться от поездок на личных автомобилях. Общественный транспорт города работает в усиленном режиме.

Напомним, накануне в Москве выпала почти четверть от месячной нормы снега. Из-за снегопада 25 декабря 10-балльные заторы продержались на дорогах Москвы почти 10 часов.

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