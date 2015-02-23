Движение транспорта в центре столицы ограничат 23 февраля

Центр столицы перекроют в связи с праздничными мероприятиями

В центре столицы 23 февраля ограничат движение транспорта, передает телеканал "Москва 24".

С 09.00 ограничено движение транспорта по Страстному бульвару, внутренней части Петровского бульвара и улице Петровка. С 12.00 и до окончания мероприятия ограничения введут на Охотном ряду и в Театральном проезде.

Кроме того, 23 февраля с 07.30 троллейбусы маршрута №3 будут следовать от улицы Милашенкова до Самотечной площади (по трассе троллейбуса № 47); № 15 — от Суворовской площади до Трубной площади (по трассе троллейбуса № 13); № 31 — от Лужников до площади Никитские Ворота.

С 12.00 троллейбусы маршрутов №№ 2, 12, 33 и автобус № 12ц работают с увеличенными интервалами.

Изменения движения связаны с массовыми мероприятиями, запланированными в День защитника Отечества.

Напомним, 23 февраля военные запустят в Москве праздничный салют из 72 установок. Салют начнется в 21.00.

Помимо современных салютных установок артиллерийская батарея дивизиона располагает вооружением времен Великой Отечественной войны. Так, праздничный залп с Поклонной горы 23 февраля произведут 76-миллиметровые пушки ЗИС-3 образца 1942 года.

Отметим, во время праздничного салюта в честь Дня защитника Отечества военные планируют произвести до 10 тысяч фейерверочных выстрелов. Салютные установки разместят в 16 различных точках столицы, основными из которых по традиции станут Воробьевы горы и Поклонная гора.