По программе "Моя улица" в 2015 году отремонтируют 9 вылетных магистралей

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В следующем году по программе "Моя улица" отремонтируют девять вылетных магистралей, сообщил на Московском урбанистическом форуме заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, передает корреспондент M24.ru.

"Много было отдано под пешеходные пространства: за три года их стало 88, в следующие три года нужно, чтобы их стало 400. Нельзя останавливаться на месте, поэтому правительство Москвы недавно одобрило уникальную программу "Моя улица". В городе более 4 тысяч улиц, только одних вылетных магистралей около трех десятков. Задача, которая определена руководителем города, - чтобы в ближайшие пять лет каждая улица отвечала современным требованиям. В следующем году будем делать девять вылетных магистралей, каждая протяженностью в среднем 16-18 километров", - сказал Бирюков.

Как благоустроят улицы Москвы

Он пояснил, что на протяжении каждой вылетной магистрали отремонтируют и приведут к новому стандарту асфальтовое покрытие, бетонное мощение, видовые места. Кроме того, будут созданы велосипедные маршруты, обновлено художественно-архитектурное освещение, отремонтированы фасады.

По словам Бирюкова, мэр создал специальный штаб, который будет руководить работой по программе "Моя улица". В него вошли художники, дизайнеры и архитекторы, которые помогут увязать все реконструируемые пространства в единый архитектурно-художественный проект.

Ранее M24.ru сообщало, что столичные власти планируют благоустроить почти все улицы Москвы за четыре года. В этом году Сергей Собянин заявил о запуске программы "Моя улица", цель которой - создание в Москве благоприятной среды для пешеходов и велосипедистов.

Она предусматривает ремонт фасадов зданий, озеленение пешеходных зон, демонтаж незаконной рекламы, обустройство велодорожек, установку урн и лавочек. В рамках "Моей улицы" будет проведено комплексное обновление городских проспектов, улиц и переулков во всех районах Москвы.

Отметим, что по результатам опроса "Моя улица", проведенного сервисом "Активный гражданин", москвичам больше всего не хватает уличной мебели, освещенных тротуаров и удобной навигации.