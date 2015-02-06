Светофоры на солнечных батареях в Москве неэффективны - ЦОДД

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Светофоры на солнечных батареях в Москве неэффективны, считают эксперты "Центра организации дорожного движения" (ЦОДД).

"Светофоры на солнечных батареях в Москве неэффективны. Солнечного света не хватает, аккумулятор быстро разряжается и приходит в негодность. Мы его заряжаем с помощью дополнительных запчастей", - приводит Агентство "Москва" слова представителя ЦОДД.

Сигнальные светофоры типа Т-7 на солнечных батареях, установленные в 2014 году в качестве эксперимента, сейчас поддерживаются в рабочем состоянии, необходимости в их демонтаже нет.

При этом попытки проработать вопрос с различными изготовителями батарей, чтобы сделать работу аккумулятора более эффективной, пока ни к чему не привели. Сейчас новые светофоры на солнечных батареях в Москве не устанавливают.

В пресс-службе ЦОДД пояснили, что энергопотребление таких светофоров отличается от энергопотребления паркоматов, также работающих на солнечных батарей.

"Дело в том, что паркоматы используются не так часто, расход энергии незначительный. Светофоры же работают на постоянной основе, ввиду этого энергопотребляемость выше", - рассказала представитель ЦОДД.