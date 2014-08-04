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04 августа 2014, 13:35

ЦОДД ответил на актуальные вопросы автомобилистов

дороги пробки движение

Фото: ИТАР-ТАСС

На сайте Центра организации дорожного движения ответили на самые часто задаваемые вопросы москвичей, сообщает пресс-служба организации.

Вопросы о деятельности ЦОДД жители столицы могут задавать в специальном разделе "Обращения граждан".
Как правило, вопросы касаются пробок, настройки светофоров, дорожных знаков и комплексов фото- и видеофиксации.

Автомобилисты, в частности, пожаловались на постоянные пробки от Зубовской площади до парка Горького по выходным и праздникам длиной по 2 км и попросили добавить 4-ую полосу на внешней сторон Садового Кольца на Крымском мосту. Однако в ЦОДД решили, что это не улучшит ситуацию, а организует новый затор в районе станции метро "Октябрьская". К тому же ухудшение транспортной ситуации в Октябрьском тоннеле приведет к росту ДТП и парализации движения на всем Садовом.

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Еще одна поступившая просьба: установить дорожный знак и нанести дорожную разметку, предупреждающие сужение проезжей части на Краснопресненском путепроводе. При движении из центра перед поворотом на Косой переулок правые ряды сужаются, а предупреждающих знаков и предупреждающей дорожной разметкой в виде стрелок на полосе нет, сообщил автор обращения. Предупреждающий знак в ЦОДД пообещали поставить, а про разметку сказали, что она не входит в их компетенцию.

Следующий вопрос касался установки искусственных неровностей во дворе по адресу: Самаркандский бульвар, д.15, к.1. Жители отметили, что проезд вдоль дома перегружен и там часто случаются наезды на людей. По поводу неровностей в ЦОДД заявили, что это задача балансодержателей дорог, но пообещали установить знаки "Жилая зона" и "Конец жилой зоны".

Появление нового раздела на сайте ЦОДД избавляет от необходимости писать официальные обращения или звонить в службу поддержки, отметили в пресс-службе. А также написать в электронную приемную на сайте ведомства. В этом случае ответ поступит через месяц.

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