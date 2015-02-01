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Город

01 февраля 2015, 18:40

Коммунальщики очистили Маяковский тоннель

дороги очистка ГБУ Гормост Маяковский тоннель

В Москве почистили Маяковский тоннель

Специалисты Гормоста провели полную очистку Маяковского тоннеля. Они отмыли стены транспортного объекта, очистили технические тротуары и бордюрный камень, передает канал "Москва 24".

Всего, как сообщили представители коммунальной службы. В списке коммунальщиков около четырехсот транспортных объектов для помывки. Для этого задействуют 200 единиц уборочной техники и 30 бригад специалистов.

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Согласно регламенту Гормоста, городские инженерные конструкции должны промываться не реже трех раз в месяц. Однако если на улице мороз, то проводить работы нельзя. Это может привести к образованию наледи на дорогах.

Промывка улиц - уже несколько лет обязательная процедура. До 80 процентов грязи на городских улицах - это нефтяные остатки от автомобильного топлива. Поэтому дороги нужно отмыть от этих следов дочиста, чтобы можно было эффективно наносить на полотно разметку.

Стоит отметить, что площадь тоннелей, надземных пешеходных переходов и мостов в Москве превышает 3 миллиона квадратных метров.

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