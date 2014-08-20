В отреставрированном здании в центре столицы появится медцентр

Фото: dkn.mos.ru

В здании на Воронцовской улице в Таганском районе после реставрации появится медицинский центр, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Сейчас сооружение, признанное объектом культурного наследием регионального значения, используется в административных целях. Предполагается, что здание отреставрируют без изменения размеров - его площадь останется чуть более 2 тысяч квадратных метров.

Согласно данным из открытых источников, в этом здании располагался фабричный корпус Фряновской шерстопрядильной мануфактуры Залогиных, который был перестроен еще в 1901 году по проекту известного дореволюционного архитектора Николая Якунина.