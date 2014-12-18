Курсы пошли в рост: что случилось с российской валютой

Фото: ТАСС/Николай Галкин

Доллар и евро выросли по отношению к рублю, несмотря на действия Центробанка. Кто виноват в этом? Валютные спекулянты, санкции или граждане, при любом скачке курса бегущие в обменники и скупающие валюту? Экономический обозреватель M24.ru Константин Цыганков разбирается в том, что случилось с рублем и с чего это все началось.

Хочу сразу вас предупредить – здесь очень много букв, порой встречаются умные и непонятные слова и вообще, это довольно утомительное чтиво, которое автор изредка пытается разбавить несмешными шутками, сарказмом (главный порок XXI века) и иронией, что у него совершенно не получается. Поэтому если вам реально интересно понять "а чего вообще происходит то, как же все это случилось и когда все это кончится", то заварите себе крепкого чая или хорошего кофе и вникайте в отечественную экономику вместе со мной…

В качестве отправной точки мы берем события на Украине – первые колебания национальной валюты против доллара и евро случились во времена митингов на Майдане в Киеве. Валюта вообще не любит конфликтных ситуаций.

Первым болезненным и серьезным ударом для российской экономики становится введение санкций против российского финансового сектора – наши отечественные банки лишаются возможности кредитоваться в кредитных организациях Европы и США. Для справки: в их банковских системах денег много и процентная ставка меньше чем в РФ. То есть наши банки лишаются дешевых денег с Запада и остаются с дорогими деньгами здесь, в России. Все, от мала до велика (коммерсанты, журналисты, экономисты, банкиры и политики) начинают говорить о том, что самое время смотреть на Восток – в сторону Китая или Сингапура, искать там источники финансирования.

Дальше разговоров дело не идет – кредитные организации вынуждены функционировать в рамках дорогих и недостаточных финансовых ресурсов. На фоне всего этого, кстати, доллар и евро растут, тем самым подталкивая обывателей идти в обменные пункты и покупать доллары и евро на лишние деньги.

Когда стояло ясно, что рублю придется несладко, ЦБ РФ отпустил его в свободное плавание. Поясню, что это значит. ЦБ раньше создавал границы для движения бивалютной корзины (евро и доллар). Если курс подходил к верхней границе (рубль слабел против доллара или евро), регулятор проводил интервенции (продавал на рынке свои запасы валюты, ведь чем больше предложение, тем меньше цена), и курс откатывался назад. Теперь границ нет, рубль гуляет сам по себе, и никто не знает, где и когда ЦБ нанесет удар. Но об этом уже чуть позже.

С банками было полбеды. Проблема еще и в том, что санкции стали серьезным барьером для инвестиций в Россию. Еще в конце 1930-х годов такой мужик, как Джон Мейнард Кейнс, объяснил, что для роста и развития экономики необходимы инвестиции, как частные, так и государственные. Получается, что от частных западных инвестиций нас отрезают – западный капиталист или не может (запрещено законом) или не хочет (партия сказала, кто я такой, чтобы ей перечить) идти сюда в Россию, вкладывать деньги в наши заводы, фабрики или строить свои, создавая тем самым рабочие места и платя налоги, ну и так далее.

Государства на всех не хватит, поэтому правительство очень избирательно и точечно относится к финансированию и вложению в различные проекты, ориентируясь, в первую очередь, на социальные. Получается, что инвестиций нет, получить кредит сейчас сложно и дорого, и многие идеи бизнеса так и остаются нереализованными – работу люди не получают, новые налоги в бюджет не поступают. Это ведет к тому, что западный капитал потихоньку (а иногда и в очень быстром темпе) начинает покидать страну, западные банки и инвесторы продают акции российских компаний и ищут другое применение своим деньгам. А российский бизнес, лишившийся и инвестиций, и возможности перекредитоваться на Западе, начинает "скрести по сусекам" доллары и евро, чтобы хоть как-то расплатиться с текущими долгами.

В этот процесс включаются спекулянты, движимые идеей заработка, и покупают иностранную валюту, подстегивая ее дефицит и взвинчивая курс. Бедный обыватель смотрит на это и думает, что он вершина эволюции и может переиграть тщедушную систему, и бежит покупать в обменник доллары и евро на свои сбережения.

Помимо всего прочего, "сильные и справедливые мира сего", то есть ЕС и США, накладывают запрет на поставку в Россию многих групп промышленных товаров. Мало того, многие западные компании решают попасть в тренд "все ненавидят Россию" и так же прекращают везти сюда свой товар – не только готовые изделия, но и компоненты для производства, а так же станки, оборудование и инструменты. В этот самый момент Россия говорит, что может обойтись без этого западного ширпотреба и очень быстро заменить его на все отечественное.

Сейчас я делаю этакое "неловкое покашливание" и со ссылкой на Росстат сообщаю, что коэффициент импортозамещения в нашей стране всего 30%, то есть мы можем заменить нашим отечественным меньше 1/3 всего того объема товаров, которые импортируются в Россию. И снова на фоне всего этого наш бравый обыватель видит растущий курс доллара и решает, что, несмотря на патриотизм, доллар как-то надежнее и снова идет в "обмен валют", на этот раз оставив там уже часть своей зарплаты.

Не будем забывать и об ответных санкциях, введенных Россией. Запрет на поставки хамона, польских яблок и других продуктов не мог не отразиться на росте цен – весь продуктовый импорт (и запрещенный, и еще не запрещенный) дорожает, а вслед за ним дорожают и отечественные продукты, что чаще всего позиционируется как следствие роста курса доллара и евро, а по факту происходит из-за банальной жадности и примитивного желания заработать денег.

Здесь стоит сделать лирическое отступление и немного поговорить о психологии поведения человека. Только коротко. Скажите, вот вы купили доллар, когда он был 35 рублей, потом докупили при 40, еще немного при 50, последние сбережения потратили на доллар при 55, а потом еще и ползарплаты, когда он стал 60, так? И вы его не продали, а все так же сидите в хорошем плюсе, или продали тогда, когда он шел в кассах банков по 70? Если так, – то вы молодец и можете гордиться своей прозорливостью и железными нервами. Ведь есть и другие, которые брали по 45 или 50 рублей, а потом продавали, стоило курсу отклониться хотя бы на пару рублей вниз, или, услышав по телевизору страшное словосочетание "интервенция ЦБ", теряли деньги, снова покупали доллары на его локальных максимальных значениях и снова продавали, стоило ему немного упасть сейчас. А все от чего? Не нужно считать себе умнее системы, особенно сложной, той, о которой ты ничего не знаешь и которую не понимаешь.

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А теперь заглянем на нефтяной рынок. И как говорил вечно угрюмый капитан звездолета Зеленый из легендарного советского мультфильма "Тайна третьей планеты", ну, что у нас плохого? А у нас тем временем нефть дешевеет. Причем очень серьезно. И причин море, можете выбирать какая больше нравится: перепроизводство нефти (добыли больше чем надо), разработка сланцевых месторождений в США, заговор Саудовской Аравии (снизить цену на нефть, чтобы добыча в США стала нерентабельной, и остаться главным экспортером черного золота в самую толерантную страну мира). И чтобы там кто ни говорил, наша страна как была на нефтяной игле, так на ней и осталась – бюджет без 100 долларов за баррель как-то не верстается. К тому же падение цены на нефть (не минус 1-2 доллара, а вниз на 10-20 долларов) – это падение рубля. И не надо рассказывать мне, что это компенсирует снижение нефтяных цен, на 1 доллар теперь больше рублей. Компенсирует это от силы 1/3 наших потерь. Наш обыватель, слыша по ТВ и читая в газетах и на сайтах о дешевеющей нефти, путем нехитрой логики приходит к выводу, что доллар будет расти и все так же. Он отбирает у жены ее зарплату и вместе с половиной собственной несет в банк, и покупает еще иностранные денежные знаки.

И к чему мы идем дальше? Курс доллара и евро стремительно растет, соответственно, издержки 70% отечественного бизнеса так же растут (я ведь уже вроде говорил, что мы можем компенсировать только 30% импорта), ибо сырье, компоненты и средства производства приходится закупать в долларах и евро. Что подсказывает нам психология? Все, у кого есть деньги, начинают сейчас покупать то, что потом может подорожать – машины, бытовую технику, мебель, гаджеты и т. д. Кто-то даже называет это инвестициями в будущее. В целом это очень даже хорошо – чем больше денег мы потратим, тем больше заработают продавцы и производители, а, следовательно, тем больше налогов со своей прибыли они отправят в бюджет нашей страны. Хотя с другой стороны, многие бегут в банки, закрывают там свои вклады, забирают наличность и идут покупать доллары и евро, веря, что еще не поздно.

Есть и еще один тип людей, которые решают вложить свои сбережения в самый лучший, на их взгляд, актив – недвижимость в Москве. Еще несколько месяцев назад на рынке был застой, а сейчас все и вся активизировались. Ведь растут в цене строительные материалы – нужно купить и успеть сделать ремонт! Это ведь рынок жилой площади в Москве, он не упал в 2008-м, а значит, не упадет никогда! Ну и так далее. В самой большой зоне риска, конечно же, те объекты, которые еще или на стадии котлована или в процессе строительства, – им может либо не хватить денег, либо слишком дорогими станут стройматериалы. Уже сейчас цены на недвижимость не только не падают, а растут – если хотите сохранить свой капитал, то покупайте на наших условиях, говорят нам риелторы и застройщики. Сейчас это работает? А что произойдет, если у населения закончатся деньги и люди не смогут больше покупать квартиры? В банке не закредитуешься – дорого, инвесторов нет, а без новых проданных квартир стройку не продолжить. Останется только снизить цены. Если такое будет, то как минимум процентов 40 недвижимость в цене потеряет – как раз лишнее, тот самый пузырь, уйдет. Правда и не достроят тогда ничего. Но лично я не хочу думать о таком варианте – дом, где я купил квартиру, обещают сдать только в декабре 2016 года.

Помните, чуть выше я говорил о действиях ЦБ? Так вот, курс растет, никаких бивалютных корзин нет, поэтому возникает вопрос: каким образом регулятор будет спасать отечественную валюту? Только ее, потому что задач у ЦБ сейчас всего две – поддержание курса и борьба с инфляцией. Что делает ЦБ? Время от времени проводит интервенции, что на денек-другой (а потом всего на часок-другой) стабилизирует курс. Интервенции могут быть не только реальными, но еще и словесными – заявления, требования, обещания, которые показывают силу ЦБ, заставляют всех его бояться.

Но ЦБ РФ очень миролюбивое и доброе существо, поэтому таких действий очень мало, поэтому в расчет его никто не берет и остаются только интервенции валютные. Наш регулятор пытается выбить с рынка спекулянтов, но они очень уж живучий вид и без боя не сдаются. Хотя когда ЦБ или Минфин вбухивает в рынок сразу несколько миллиардов долларов, даже спекулянты плачут и курс немного успокаивается. Но эти резервы ограничены, а спекулянтов всех не перебьешь – на месте одного появляется сразу десяток. А еще есть инфляция, которая вследствие роста курса достигает уже двузначных значений. Дабы бороться с этим, ЦБ повышает ключевую ставку, ту, по которой он кредитует коммерческие банки страны. Вслед за этим и банки поднимают ставки по кредитам и вкладам.

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По прошлым абзацам вы уже поняли, что ситуация, мягко говоря, сложная, но теперь, отрезанные от любого другого финансирования извне, кредитные организации страны идут за дорогими деньгами к ЦБ. И деньги эти становятся все дороже! Банки, конечно, повышают ставки по вкладам – им сейчас необходимо, чтобы граждане приносили им рубли, чтобы эти же деревянные выдать потом им же или предприятиям в качестве кредита. А ведь деньги не несут – наоборот, снимают и переводят в доллары. И теперь получить кредит для бизнеса не просто очень дорого стоит, но и вообще, почти невозможно. Когда предприятие не имеет доступа к дополнительным финансовым ресурсам, оно постепенно начинает сокращать издержки – отказываться от корпоративов, повышения зарплат, премий и даже некоторых сотрудников.



Так вот и получается, что наша с вами покупательская способность упала, цены на все выросли, многие виды бизнеса еле сводят концы с концами, кредиты дорогие, а все сбережения в долларах и евро. Это вот реальная, а не эмоциональная картина того, что случилось и каким образом мы к этому пришли. Надеюсь, я объяснил все это понятным для вас языком. О том, как нам выбираться из всего этого, – я расскажу уже в следующий раз, а пока – спасибо за внимание!

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Константин Цыганков