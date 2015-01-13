Дети смогут путешествовать в поездах с копией свидетельства о рождении

Дети до 14 лет смогут путешествовать с копией свидетельства о рождении

Дети смогут путешествовать с копией свидетельства о рождении. Речь идет о пассажирах поездов дальнего следования, которым не исполнилось 14 лет, сообщает телеканал "Москва 24".

Соответствующая норма закреплена в проекте поправок в действующее законодательство.

Напомним, с лета прошлого года при посадке в поезда дальнего следования пассажиров обязали предъявлять только оригиналы удостоверений личности. Некоторые дети не смогли добраться до мест отдыха из-за того, что их не пустили в поезд.

Многие родители не подозревали о том, что необходимо отправлять ребенка с оригиналом документа.

Самый известный случай произошел в Санкт-Петербурге в ноябре прошлого года. Группу детей не пустили в поезд до Краснодара. Восьмерым шестиклассникам пришлось ночевать на вокзале.

Отметим, что подростков, которым уже исполнилось 14 лет, нововведение не коснется. Им по-прежнему придется предъявлять паспорт при посадке в поезд.