В бюджете Москвы растут неналоговые доходы - Решетников

Максим Решетников. Фото: ИТАР-ТАСС

В столичном бюджете растет доля неналоговых поступлений. Город зарабатывает на аренде принадлежащих ему рекламных площадей, земель и недвижимости.

Об этом в рамках V Форума регионов России на экономическом факультете МГУ рассказал глава департамента экономической политики и развития города Максим Решетников.

"Устойчиво растут неналоговые доходы города – избавление от непрофильных и неэффективных активов, аренда принадлежащих городу рекламных

площадей, городских земель и недвижимости. В результате эта эффективность, собранная буквально по копейке, измеряется сотнями миллиардов рублей", - сказал Решетников. Его слова приводит пресс-служба департамента.





Среди других важных решений, направленных на повышение доходов города, глава департамента назвал расчет налога на крупные объекты недвижимости от кадастровой стоимости, выравнивание налоговой нагрузки на субъекты малого и среднего бизнеса через внедрение патентной системы налогообложения, наведение порядка в системе государственных заказов, а также привлечение частного капитала к реализации значимых проектов в социальной и транспортной сфере через механизмы государственно-частного партнерства.

"Все это позволяет нам реализовывать те амбициозные планы по развитию города и социальной поддержке, которые есть в столице", - добавил Решетников.