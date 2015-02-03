Все столичные дошкольники обеспечены местами в детских садах

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Все столичные дети от 2,5 до 7 лет обеспечены местами в детских садах. Об этом сообщил журналистам глава департамента образования Исаак Калина.

По его словам, с 1 сентября 2014 года нуждающимся детям предоставили 119 тысяч мест. Калина также отметил, что 86% московских школ, а это 600 учреждений, имеют в своем составе дошкольные отделения.

"К 1 сентября 2014 года 22% от общего числа первоклассников были переведены в 1-й класс из дошкольных отделений своих же школ", - сказал глава департамента. Он добавил, что в 2014 году в первый класс были зачислены 95 тысяч детей. Это на 9% больше, по сравнению с 2013 годом.

В декабре 2014 года на портале госуслуг началась электронная запись в первый класс. В тот день было подано 20 тысяч заявлений. Для записи ребенка в первый класс нужно подготовить заявление, свидетельство о рождении, а также документы о регистрации. В первую очередь система предложит учреждения рядом с местом проживания. Можно будет также выбрать школы и в других районах столицы, если там останутся места после зачисления детей, живущих рядом.

"Москва в цифрах": Детские сады в новом году

Напомним, в 2015 году в Московской области построят почти 180 детских садов, что позволит полностью ликвидировать очередь в дошкольные учреждения, сообщается на портале правительства Подмосковья.

"Одной из приоритетных задач, которую ставит перед собой правительство Московской области на 2015 год, является полная ликвидация очередности в детские сады. В 2015 году планируется построить 178 новых дошкольных учреждений и создать более 33,6 тысячи мест, что позволит полностью ликвидировать очередность к концу текущего года", - заявила зампред правительства региона Ольга Забралова.

Она добавила, что в 2014 году в регионе построили 110 новых детсадов на более чем 16 тысяч мест. Всего в прошлом году было создано более 26 тысяч мест в садах, очередь сократилась на 15,6 тысяч детей.