По факту убийства ребенка в Западном Бирюлеве возбуждено дело

В столице возбуждено уголовное дело по факту убийства ребенка

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства ребенка, сообщает во вторник, 22 июля, пресс-служба ведомства.

22 июля в 19.30 в квартире одного из домов в городе Москве обнаружено тело малолетней девочки.

По предварительным данным, сегодня вечером в квартире по месту проживания старшая дочь обнаружила мать с телесными повреждениями, а также тело малолетней сестры с признаками насильственной смерти.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего".

Женщина с черепно-мозговой травмой госпитализирована в больницу.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего.

Расследование по уголовному делу продолжается.