В общежитии на юго-западе города нашли труп младенца

В общежитии на юго-западе Москвы обнаружено тело новорожденного

На юго-западе столицы обнаружили тело новорожденного, передает телеканал "Москва 24".

Труп ребенка был найден в общежитии Российского государственного геологоразведочного университета имени Орджоникидзе. По словам очевидцев, тело младенца было обнаружено около мусорного бака.

Отметим, похожий громкий случай произошел в конце сентября, когда в туалете столичного торгового центра нашли младенца. На унитазе были следы крови, а у самого ребенка оказалась необрезанной пуповина.

Малыша сразу же госпитализировали в близлежащую больницу. Сначала он находился в реанимации, затем был переведен в обычное отделение. Позднее полицейские задержали мать младенца.

А летом этого года из роддома в Дедовске похитили полуторамесячного мальчика, от которого отказалась мать. По факту похищения возбуждено уголовное дело. Тех, кто обладает какой-либо информацией о ребенке, просят позвонить по телефону "горячей линии" поискового отряда "Лиза Алерт" - 8(800)700-54-52.