Количество приемных семей в Москве увеличилось на 76% - Петросян

"Интервью": Владимир Петросян - о развитии соцподдержки москвичей

В 2014 году количество приемных семей в Москве увеличилось на 76%, рассказал в интервью телеканалу "Москва 24" руководитель департамента социальный защиты Владимир Петросян.

"Сегодня это почти 2 555 приемных семей в городе Москве. В этом году было усыновлено 187 ребятишек из наших детских домов. Из них только 8 – зарубежное усыновление. Все остальные – это наши москвичи, которые приняли детей в свои семьи", - сообщил Петросян.

Кроме того, количество детей в региональном банке данных о сиротах в 2014 году сократилось на 621 ребенка.

Петросян также рассказал, что в прошлом году 148 детей, устроенных в замещающие семьи, были возвращены.

"К сожалению, по прошлому году 148 ребятишек были возвращены из вот тех 2 тысяч, которые были устроены в замещающие семьи. Тревожная и нехорошая цифра. Кроме случаев, когда опекун скончался, остальные ситуации мне не понятны. Или мы не дорабатываем, или люди сами не совсем понимают, на какой шаг они идут. Но для этого и работают школы приемных родителей. Сегодня их в Москве почти 50. Вот они должны акцентировать внимание на этот аспект", - отметил Петросян.

Ранее сетевое издание M24.ru сообщало, что власти Москвы будут компенсировать полную стоимость путевок на отдых многодетным приемным и патронатным семьям.

Максимальный размер компенсации составит 35 583 рублей на человека. Оплачивать путевки из бюджета будут как самим детям, так и сопровождающему их законному представителю. Речь идет о санаториях, места в которых можно забронировать через столичный портал госуслуг.