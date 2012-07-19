Кубани выделяют деньги, предоставляют отсрочку по кредитам

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Президент России Владимир Путин подписал указ «О мерах по ликвидации последствий стихийного бедствия - наводнения в Краснодарском крае». Семьи погибших получат единовременную материальную помощь в размере одного миллиона рублей из федерального бюджета и столько же – из краевого. Кроме того, из федерального бюджета будет выделено 100 тысяч рублей на каждого пострадавшего, если его имущество было утрачено полностью или частично.

В настоящее время около 85% пострадавших (25 тысяч человек) уже получили первоначальную материальную помощь в размере 10 тысяч рублей от местных властей.

Московские власти готовы направить на восстановление социальных объектов Кубани 500 миллионов рублей, пишет «Москва 24». Соответствующее соглашение власти Москвы планируют заключить с администрацией Краснодарского края.

Местные власти приняли решение освободить жителей Крымска, наиболее серьезно пострадавших от наводнения, от платы за воду до ноября. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на губернатора Краснодарского края Александра Ткачева. Потребление воды за последние дни выросло вдвое, так как люди активно убираются в домах.

По словам Ткачева, в работах по уборке улиц участвует более 15 тысяч человек. Восстановление Крымска идет в круглосуточном режиме.Ткачев поставил перед оперативным штабом задачу полностью очистить город к концу недели. В настоящее время Крымск практически полностью подключен к газу, воде, в городе восстановлена канализационная есть.

Кроме того, большинство работающих в Краснодарском крае банков предоставит пострадавшим от наводнения жителям региона отсрочку по погашению кредитов. Договоренность достигнута с большинством банков. Некоторые банки готовы предоставить отсрочку по выплате основного долга до двух лет, другие - согласны на время приостановить выплату процентов.

Местные власти предложили также работающим в регионе банкам рассмотреть возможность предоставления пострадавшим от наводнения кредиты «на максимально приемлемых условиях».

Россияне не остались равнодушными к трагедии на Кубани. Для пострадавших на благотворительный счет Красного креста поступило более 350 миллионов рублей, пишет РИА Новости. Кроме того, власти Краснодарского края открыли счет благотворительного фонда «Цветик-семицветик. Вместе поможем детям» в поддержку детей Крымска. На этот счет собрано почти 10 миллионов рублей.

Активное участие в сборе гуманитарной помощи для пострадавших приняли москвичи. «Десятки тысяч людей принесли гуманитарную помощь на приемные пункты, сотни машин с гуманитарной помощью отправлены в Крымск», - рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Напомним, в результате паводка 6–7 июля в Геленджике, Крымске, Новороссийске и близлежащих поселках затопило 7,2 тысяч жилых домов. Полностью утратили имущество 29 тысяч граждан, погиб 171 человек.