День открытых дверей в учреждениях для детей-сирот пройдет 26 октября с 10.30 до 13.30, информирует пресс-служба столичного департамента социальной защиты населения.

"В рамках мероприятия в учреждениях пройдут: встречи с воспитанниками; экскурсии по детским домам, которые проведут воспитанники учреждений; совместные чаепития; концерты воспитанников; консультации специалистов Департамента социальной защиты населения города Москвы, органов опеки и попечительства, учреждений по вопросам семейного устройства", - говорится в сообщении.

Общегородское мероприятие "День Аиста" пройдет в 31 детском доме.

В ведомстве добавили, что принять участие в нем смогут граждане, имеющие заключение органов опеки и попечительства о возможности быть усыновителем, опекуном (попечителем), приемным родителем.

Добавим, руководство благотворительного фонда, обладающего самой крупной в России базой видеоанкет детей-сирот, подписало со столичными властями соглашение. Оно официально позволяет организации снимать ролики и про воспитанников московских интернатов.

Организации снимают видео о сиротах, в которых можно познакомиться не только с внешностью, но и с мимикой, манерами, моторикой ребенка, а если он уже говорит – то и с его речью.