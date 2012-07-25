В Москве появятся детские площадки для инвалидов

ИТАР-ТАСС

Столичные власти намерены закупить игровые комплексы для инвалидов на дворовые детские площадки. Пилотный проект планируется провести в центральном административном округе в 2013 году, рассказал газете "Известия" официальный представитель префектуры центрального округа Павел Большунов.

Он сказал, что статья расходов на детские площадки может быть внесена в адресно-инвестиционную программу на 2013 год. Если проект будет признан успешным в центре города, его распространят на все округа столицы, отметил Большунов.

Сейчас в столице работает лишь одна большая площадка для детей-инвалидов в районе Северный (СВАО) площадью 1,5 тысячи кв. м. Площадка была открыта в декабре 2011 года, но тренажеры и качели для колясочников быстро вышли из строя. В настоящее время дети играют на площадке под присмотром преподавателей из центра реабилитации.

На создание этого детского комплекса городские власти потратили 20 млн рублей, а в ближайшее время там появится новое оборудование, на закупку которого одна из коммерческих компаний выделила 500 тысяч рублей. Об этом рассказала и. о. главы управы района Северный Людмила Маркова.

Эксперты считают, что в московских дворах такие большие игровые центры не нужны – достаточно предусмотреть несколько тренажеров для инвалидов на обычных детских площадках. Они отмечают, чтобы приспособить для инвалидов все детские площадки, потребуется около 8 млрд рублей. Сегодня игровой комплекс для детей-инвалидов с пандусами и пологими горками стоит от 200 до 500 тысяч рублей, качели – от 50 тысяч, карусели – около 250 тысяч.

По данным департамента соцзащиты, в Москве проживает 26 тысяч детей с ограниченными физическими возможностями.