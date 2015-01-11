В жилом доме на юге Москвы из-за звонка о бомбе провели эвакуацию

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На юге Москвы из-за звонка о заложенной бомбе из дома по адресу Большая Серпуховская, 58 эвакуировали жильцов. Угроза взрыва не подтвердилась.

"После проверки никаких взрывных устройств обнаружено не было", - рассказали Агентству "Москва" в правоохранительных органах столицы.

Ранее в полицию поступил анонимный звонок об угрозе взрыва.

Напомним, что 30 декабря из-за звонка о бомбе эвакуировали пассажиров с Ленинградского вокзала. Информация о заложенном взрывном устройстве также оказалась ложной.

Ранее M24.ru сообщало, что полиция планирует публиковать списки "телефонных террористов" в интернете. Если их перечень появится в сети, потенциальные "шутники" быстрее поймут, что ложное сообщение о теракте - уголовное преступление, за которым следует серьезное наказание.