В Подмосковье нашли минометный снаряд времен Великой Отечественной

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Накануне вечером, 19 августа, рабочие обнаружили в Подмосковье минометный снаряд времен Великой Отечественной войны. Угрозы для жизни населения боеприпас не представляет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

82-миллиметровую мину нашли при проведении земляных работ возле деревни Старо Рузского муниципального района. Расстояние от места ее нахождения до жилых строений - 100 метров.

Спасатели, прибывшие на место происшествия, оцепили участок с миной. Возле огороженной территории выставлена охрана - дежурят районные полицейские.

Напомним, что в конце июля в Рузском районе также был обнаружен боеприпас времен Великой Отечественной. 100-миллиметровый снаряд нашли в поселке Дорохово.