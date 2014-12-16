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Бизнес

16 декабря 2014, 08:30

ЦБ поднял ключевую ставку до 17%

бизнес кредиты Центробанк ключевые ставки

Центробанк повысил основную ставку по кредитам до 17 процентов годовых

Центробанк России поднял ключевую ставку до 17% годовых, сообщает пресс-служба регулятора.

По данным ЦБ, это решение призвано ограничить существенно возросшие риски, связанные с девальвацией и инфляцией.

Добавим, что ключевая ставка – это процент, под который ЦБ выдает кредиты банкам. Чем он выше, тем дороже будут стоить займы в самих кредитных учреждениях, но при этом вырастет процент по вкладам.

Отметим, что последний раз ЦБ поднимал ключевую ставку 11 декабря с 9,5 до 10,5%.

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Ранее M24.ru также сообщало, что Центральный банк установил предельные ставки по потребительским кредитам на 2015 год.

До этого момента банк сам решал, за какую сумму он может дать кредит. Теперь максимальная ставка не может на треть превышать среднюю стоимость займа, которая была высчитана по итогам третьего квартала 2014 года.

Например, для автокредитов предельная ставка составит 20,3%, а потребительские кредиты с лимитом кредитования (кредитные карты) – от 22,4% до 34,6%, зависит от лимита по карте.

Сюжет: Изменение курсов валют

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