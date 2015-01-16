Безработица в столице может вырасти до 0,5% к 2017 году

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Уровень безработицы в Москве может увеличиться к 2017 году и составить 0,5% от численности активного населения столицы, сообщает пресс-служба департамента труда и занятости города.

По состоянию на 15 января 2015 году число регистрируемых безработных в Москве составляет 28,3 тысячи человек, то есть примерно 0,4 процента экономически активного населения столицы. При этом в ведомстве отмечают, что в электронном банке департамента значатся 137,1 тысячи вакансий, что почти в пять раз больше, чем число зарегистрированных безработных.

Власти ожидают сокращения занятости в таких видах экономики как обрабатывающее производство, финансовая деятельность, здравоохранение, гостиницы и рестораны, государственное управление.

В 2014 году число обращения граждан в службу занятости немного увеличилось по сравнению с 2013 годом. Однако на численности регистрируемой безработицы это практически не сказалось.

В департаменте также рассказали, что к 1 января 2014 года численность населения Москвы составила 12 миллионов 108 тысяч человек. При этом к 1 января 2017 года эта цифра вырастет до 12 миллионов 428 тысяч человек.

Кроме того, до 2017 года сохранится нынешняя тенденция, когда численность рожденных превышает численность умерших в Москве, и численность рожденных будет больше на 10-12% умерших.

Ранее Сергей Собянин отмечал, что служба занятости ежегодно помогает определиться с профессией и найти работу 130 тысячам человек.

Ежегодно услугу по профессиональной ориентации в центрах занятости населения города Москвы получают около 130 тысяч человек, в том числе в возрасте. Большая их часть – около 35% – в возрасте от 30 до 45 лет.