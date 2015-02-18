В столице запустили проект по оплате проезда в автобусах банковскими картами

Проезд в 40 московских автобусах можно оплатить банковской картой

В Москве запустили пилотный проект по бесконтактной оплате проезда в автобусах банковскими картами, сообщает пресс-служба Мосгортранса.

Пассажиры могут оплатить проезд картами MasterCard любого банка, оснащенными технологией бесконтактных платежей PayPass.

Стоимость одной поездки составит 40 рублей.

Оплата банковской картой будет действовать на шести маршрутах, в трех округах Москвы – Западном, Центральном и Южном. Речь идет об автобусных маршрутах К, 17К, 758, 883, 205К и 164К.

Эксперимент продлится в течение полугода.

Для того чтобы оплатить проезд бесконтактным способом, пассажиру достаточно коснуться картой валидатора, расположенного при входе в автобус. Система оповестит о возможности совершить поездку – на экране считывателя появится зеленая стрелка.

Узнать о наличии системы бесконтактных платежей в автобусе пассажиры могут с помощью специальной наклейки, расположенной на двери подвижного состава.

Ранее для оплаты проезда в автобусах банковской картой, нужно было встраивать в нее специальное транспортное приложение. Кроме того, подобную услугу оказывали лишь несколько кредитных организаций.

Напомним, в первом квартале текущего года оплачивать проезд банковской картой смогут и пассажиры столичного метро. Оплатить поездку на турникетах можно будет при помощи банковских карт с технологией PayPass (MasterCard и Maestro – ред.) и аналогичной системой на картах Visa (Visa PayWave – ред.).

Кроме того, банковские карты будут принимать в кассах метрополитена.