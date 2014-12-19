Следовавший из Москвы автобус перевернулся в Липецкой области

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Междугородний автобус перевернулся на трассе "Дон" в Липецкой области, сообщает пресс-служба центрального регионального центра МЧС России.

Авария произошла на 440-м километре трассы М-4 "Дон". В кювет перевернулся автобус, следовавший из Москвы в Кабардино-Балкарию.

В салоне находилось 23 человека, в результате произошедшего 12 пассажиров получили травмы, один погиб. Четверо пострадавших в тяжелом состоянии доставлены в больницу. Остальным оказывается помощь на месте.

По предварительным данным, большая часть пассажиров автобуса - индивидуальные предприниматели, возвращавшиеся с товаром из Москвы.