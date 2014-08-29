Японскому режиссеру Хаяо Миядзаки вручат почетный "Оскар"

Хаяо Миядзаки. Фото: imdb.com

Японский режиссер Хаяо Миядзаки получит почетный "Оскар" за выдающиеся заслуги в кинематографе. Церемония вручения состоится в Лос-Анджелесе 8 ноября, сообщается на сайте премии.

Помимо Миядзаки, почетного "Оскара" удостоятся французский режиссер Жан-Клод Карьер ("Скромное обаяние буржуазии", "Сирано де Бержерак", "Призрак свободы") и 94-летняя ирландская актриса Морин О’Хара ("Чудо на 34-й улице"). Гуманитарный "Оскар" имени Джина Хершолта вручат композитору и актеру Гарри Белафонте ("Бобби").

"Почетная премия позволяет нам наградить артистов не за достижения одного года, но достижения всей жизни", - отметила президент Американской киноакадемии Шерил Бун Айзекс.

Хаяо Миядзаки – известный японский режиссер-аниматор. Его "перу" принадлежат картины "Унесенные призраками" (за нее Миядзаки получил обычный "Оскар"), "Ходячий замок", "Принцесса Мононоке".

В 2013 году Миядзаки объявил о завершении карьеры.