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Москва 24

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Экономика

19 февраля, 16:22

Цены на алкоголь в январе выросли более чем на 10% – Росстат

алкоголь продукты цены Росстат магазины Георгий Оксенойт

В январе больше всего подорожал алкоголь

Больше всего из продуктов в январе подорожал алкоголь. Цена литра водки в среднем выросла почти на 17 процентов – до 546 рублей 8 копеек. Коньяк подорожал более, чем на 12 процентов, сообщил замглавы Росстата Георгий Оксенойт, передает телеканал "Москва 24".

При этом цены на технику выросли меньше. Планшетный компьютер подскочил в цене на 9 процентов. Изменились цены и на товары, которые часто становятся подарком ко Дню защитника Отечества, например, на книги, смартфоны и рубашки.

"Рост цен к январю составил всего 4,8 процента. Если говорить о празднике, то хорошим подарком может стать смартфон, цены на них выросли только на 3,3 процента, а также сорочка или рубашка. Они стали дороже на 10 процентов", – отметил Оксенойт.

Также заместитель главы Росстата рассказал, что стоимость минимального продуктового набора в Москве в конце января составила 4307 рублей 2 копейки, что примерно на 9 процентов больше, чем в декабре.

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Напомним, инфляция в России за полтора месяца составила 5,2 процента. При этом за две недели февраля этот показатель составляет 1,3 процента, следует из данных Госкомстата. За прошедшую неделю рис подорожал на 1,8 процента, рыба – на 1,7 процента, консервы, макароны и чай – на 1,2-1,5 процентов. Повышение цен на свинину, курицу, гречку и водку составило 0,1-0,2 процентов.

Лук прибавил в стоимости 3 процента, морковь – 2,1 процента, а помидоры подешевели на 3 процента. Незначительно снизились также цены на бензин и дизельное топливо.

Инфляция в Москве в январе выросла с 2,8 до 3,7 процента. Кроме того, индекс потребительских цен за месяц составил 103,7 процента. Инфляция за год в столице составила 7,6 процента. При этом в декабре она возросла до 11 процентов.

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