Шампанское и глинтвейн не будут продавать в парках в новогоднюю ночь

Фото: M24.ru

Продажи шампанского и алкогольного глинтвейна в парках во время празднования Нового года, скорее всего, не будет, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе Мосгорпарка.

"Ничего алкогольного разрешено не будет, и шампанского продаваться тоже не будет, только безалкогольный глинтвейн. Продажа алкогольной продукции в парках запрещена, если только кто-то придет с шампанским, но мы не сможем проконтролировать всех, пронес человек с собой шампанское или нет, не сможем к каждому заглянуть в карман. Но у нас будет дежурить охрана и сотрудники полиции", - заявили в Мосгорпарке.

В свою очередь, глава столичного департамента культуры Сергей Капков, отвечая на вопрос агентства, можно ли будет выпить традиционный новогодний напиток на территории парков, заявил, что департамент культуры не в праве запретить людям пить шампанское. "Мы точно запрещать никому не можем, у нас полномочий таких нет", - сказал Капков.

В пресс-службе парка Горького сообщили, что официального распоряжения о продаже или разрешении распития шампанского, как и других алкогольных напитков, в праздничную ночь не поступало. Поэтому на территории парка можно будет купить и выпить чай или горячий шоколад на ярмарке, которая начнет работать уже в эти выходные.

Ранее глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк сообщал, что к летнему сезону 2015 года в нестационарных павильонах парков могут разрешить торговлю слабоалкогольными напитками.

"Я думаю, что алкоголь до 16,5 градусов мы могли бы разрешить продавать в нестационарных объектах, которые занимаются общепитом. Для этого городской думе придется выйти с инициативой о принятии поправок в федеральный закон, поскольку там в двух разных разделах содержаться противоречивые нормы", - сказал Немерюк.

В свою очередь, Капков отмечал, что сервис по продаже алкоголя в парках необходимо предусмотреть к Новому году.

"Если в этом году мы во всех парках будем широко праздновать Новый год, у нас нет возможности угостить посетителей шампанским, а шампанское они принесут себе сами, никого обманывать не надо. Потому что Новый год без шампанского, мандаринов и оливье в России не празднуется. Мы как законодатели и как местные власти должны предусмотреть некий сервис для людей, которые хотят культурно отдыхать", - сказал руководитель ведомства.

Он добавил, что нельзя лишать москвичей возможности во время прогулки или активного отдыха в парке согреться глинтвейном. "Вокруг того же Парка Горького нет ни одного стационарного объекта, который может торговать алкоголем. Но это не значит, что мы должны лишать москвичей возможности согреться глинтвейном, или даже водкой, или каким-то крепким напитком, но какой-то атмосферный напиток возможен совершенно", - подчеркнул Капков.

Запрет на розничную продажу алкоголя с 23.00 до 8.00 часов начал действовать с января 2013 года. Торговля спиртным полностью перешла в стационарные магазины еще раньше, а с 1 июня 2014 года запрет распространился на сигареты. В итоге, часть киосков, ранее торговавших алкоголем, перестали работать ночью и даже вовсе сменили профиль.