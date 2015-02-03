"Тотальный диктант-2015" пройдет 18 апреля

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"Тотальный диктант" в этом году состоится 18 апреля, сообщила руководитель проекта Ольга Ребковец на Конференции организаторов и экспертов мероприятия.
Как сообщает пресс-служба Новосибирского государственного университета – места, где и началась акция – в этом году число городов, где пройдет "Тотальный диктант", увеличится в два раза – с 89 до 200.
Кроме того, планируется усилить научно-методическую составляющую проекта. В состав экспертной комиссии вошел российский лингвист, член Совета по русскому языку при президенте Владимир Плунгян.
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Также с экспертной комиссией будут сотрудничать интернет-порталы, посвященными русскому языку, – "Культура письменной речи" и "Грамота.ру".
"Тотальный диктант""Тотальный диктант" - ежегодная образовательная акция, призванная привлечь внимание к вопросам грамотности. Это добровольный бесплатный диктант для всех желающих, который проходит одновременно в десятках городов России и мира.
Как правило, текст для диктанта пишут известные писатели: в 2010 году автором был Борис Стругацкий, в 2011 году - Дмитрий Быков, в 2012 - Захар Прилепин, в 2013 - Дина Рубина, а в 2014 - Алексей Иванов. Имя автора этого года пока не раскрывается.
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