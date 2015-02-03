"Тотальный диктант-2015" пройдет 18 апреля

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"Тотальный диктант" в этом году состоится 18 апреля, сообщила руководитель проекта Ольга Ребковец на Конференции организаторов и экспертов мероприятия.

Как сообщает пресс-служба Новосибирского государственного университета – места, где и началась акция – в этом году число городов, где пройдет "Тотальный диктант", увеличится в два раза – с 89 до 200.

Кроме того, планируется усилить научно-методическую составляющую проекта. В состав экспертной комиссии вошел российский лингвист, член Совета по русскому языку при президенте Владимир Плунгян.

Также с экспертной комиссией будут сотрудничать интернет-порталы, посвященными русскому языку, – "Культура письменной речи" и "Грамота.ру".