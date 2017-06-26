ФАС обвиняет несколько ресторанов в завышении цен в столичных аэропортах

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Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Московской области возбудило дела против нескольких сетей общепита из-за высоких цен в аэропортах, сообщает пресс-служба ведомства.

Внимание антимонопольной службы привлекли три сети ресторанов, которых подозревают в нарушении закона о конкуренции.

По версии ФАС, пользуясь доминирующим положением на территории подмосковных аэропортов, администрации ресторанов установили и поддерживали монопольно высокие цены на продукты питания.

Причем цены на услуги в аэропортах значительно превышали их стоимость в тех же кафе в Москве или области.

Поводом для возбуждения дел послужили обращения граждан о высокой стоимости продуктов в аэропортах Домодедово, Шереметьево и Жуковский.