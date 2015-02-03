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Культура

3 февраля, 15:17

Студия театрального искусства проведет театральный марафон

Золотая Маска театр Сергей Женовач Чехов Булагков Ерофеев Лесков

"Афиша": Студия Сергея Женовача покажет семь спектаклей в феврале

Студия театрального искусства под руководством Сергея Женовача представит шесть спектаклей до 8 февраля, после чего будет закрыта для зрителей до марта - труппа будет репетировать новые постановки.

Так, 3 февраля студия покажет спектакль "Записные книжки" по мотивам черновиков Чехова и его произведений "Чайка", "Три сестры" и "Крыжовник".

4 февраля актеры сыграют постановку "Река Потудань", в которой затронут темы одиночества стариков, взаимоотношений между мужчиной и женщиной и жизнь после войны.

Пьесу Гоголя "Игроки" покажут 5 февраля. Этот спектакль участвовал в московской программе Международного театрального фестиваля имени А.П.Чехова и конкурсе "Золотая Маска" в Латвии".

6 февраля - показ пьесы "Захудалый род" по мотивам произведения Николая Лескова. В 2007 году постановка победила в трех номинациях российского фестиваля "Золотая маска".

В субботу на сцене театральной студии исполнят спектакль по поэме в прозе Венички Ерофеева "Москва-Петушки".

В завершающий день театрального марафона труппа представит "Записки покойника" по мотивам произведения Булгакова.

История вопроса

Студия театрального искусства появилась в 2005 году по инициативе режиссера Сергея Женовача. Труппу театра составили выпускники мастерской Женовача в ГИТИСе. Их дипломные спектакли стали первыми постановками на сцене нового театра.

За девять лет существования театр побывал с гастролями в США, Южной Корее, Польше и Эстонии и стал получил шесть наград в разных номинациях театрального конкурса "Золотая маска".


Информация о времени проведения и стоимости спектаклей - на официальном сайте Студии театрального искусства.

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