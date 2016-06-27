Форма поиска по сайту

27 июня 2016, 17:54

Транспорт

СК проверит службу безопасности Внукова после инцидента со скорой

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

СК оценит действие сотрудников службы безопасности аэропорта Внуково, которые задержали прибывшую к пациенту бригаду скорой помощи, сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

По факту смерти 46-летнего мужчины в аэропорту Внуково правоохранительные органы организовали доследственную проверку.

По ее итогам специалисты оценят действия сотрудников службы авиационной безопасности аэропорта, которые начали досматривать на входе оборудование бригады скорой помощи.

23 июня в аэропорту Внуково от сердечного приступа скончался мужчина, ожидавший посадку на рейс Москва-Калининград.

Инцидент произошел в районе 8:45 утра в стерильной зоне внутренних воздушных линий. Уроженцу города Норильска 1969 года рождения, который должен был вылететь из Внукова в Калининград, стало плохо. Прибывшая бригада медиков констатировала смерть пассажира от сердечного приступа.

