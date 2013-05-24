Форма поиска по сайту

24 мая 2013, 16:49

Транспорт

Самолет "Турецких авиалиний" не забрал 300 пассажиров из Внуково

Самолет турецких авиалиний улетел из Москвы без пассажиров

На рейс Turkish Airlines не попали около 300 пассажиров из столичного Внуково. Самолет по техническим причинам приземлился в Домодедово, откуда улетел без пассажиров.
По некоторым данным, самолет улетел в Анталию, чтобы не было сбоев в расписании, а во Внуково туристам сказали, что рейса не будет.

Как рассказала M24.ru глава пресс-службы Федерального агентства по туризму министерства культуры России Ирина Щеголькова, тех пассажиров, кто захотел, они разместили в гостинице.
Как отметила Щеголькова, Turkish Airlines обещали прислать борт около 10 часов вечера.

Также туроператоры компенсируют всем отдыхающим сутки пребывания в Анталии.

Днем раньше отправиться в отпуск на Родос не смогли еще несколько сотен туристов – на сервере греческого посольства произошел сбой, из-за которого путешественники не получили визы.

