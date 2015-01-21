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Авиа и аэропорты

21 января 2015, 12:00

Во Внукове будут транслировать данные о дорожной ситуации в городе

Внуково Максим Ликсутов дорожная ситуация информационные табло авиа и аэропорты

В аэропорту Внуково появятся табло с информацией о дорожной ситуации

Департамент транспорта и аэропорт Внуково подписали соглашение об информационном взаимодействии, сообщил руководитель ведомства Максим Ликсутов.

Теперь на информационных экранах в аэропорту будут транслироваться данные о текущей дорожной ситуации. Пассажиры будут заранее знать, сколько времени займет дорога до МКАД, ближайшей станции метро и до центра столицы. При этом аэропорт будет передавать в транспортный комплекс столицы данные об изменениях в расписании рейсов.

Предполагается, что в дальнейшем информация о дорожной ситуации и работе транспорта будет доступна на информационных табло в салонах общественного транспорта и поездах "Аэроэкспресс" до аэропорта Внуково.

Заключит ли департамент транспорта подобное соглашение с другими столичными аэропортами, в ведомстве пока не знают.

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Напомним, департамент транспорта изучает возможность нового автобусного маршрута во Внуково. Он может быть организован от метро "Тропарево" до аэропорта.

"Мы рассматриваем возможность пустить дополнительные полуэкспрессные автобусы от станции "Тропарево" до аэропорта Внуково, что позволит пассажирам максимально быстро попадать в аэропорт", - сказал Ликсутов.

С аэропортом есть договоренность рассмотреть возможность создания более удобной площадки для подъезда автобусов непосредственно к терминалу аэропорта. А в случае усложнения транспортной обстановки и нештатных ситуаций департамент будет выделять дополнительные автобусы и регулировать движение так, чтобы пассажиры могли вовремя добраться до аэропорта.

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