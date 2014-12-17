Снегоуборщика из Внукова оставили под стражей

Владимир Мартыненко. Фото: ТАСС / Артем Коротаев

Мосгорсуд принял решение оставить под стражей водителя внуковской снегоуборочной машины Владимира Мартыненко, сообщает Агентство "Москва". Ранее адвокаты обвиняемого по делу о катастрофе самолета Falcon 50 просили заменить меру пресечения на залог в 1 миллион рублей или домашний арест.

В настоящее время Мартыненко находится под стражей. Его обвиняют в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации судна воздушного транспорта, которое по неосторожности повлекло за собой смерть двух и более лиц. Ранее Басманный суд арестовал водителя снегоуборочной машины до 21 декабря.

Аналогичные обвинения были предъявлены диспетчеру-стажеру Светлане Кривсун, диспетчеру Александру Круглову, ведущему инженеру аэродромной службы аэропорта Владимиру Леденеву, а также руководителю полетов Роману Дунаеву.

При этом ранее Мосгорсуд отклонил жалобы защиты на арест Александра Круглова и Владимира Леденева.

Напомним, легкомоторный самолет Falcon разбился около полуночи 21 октября в столичном аэропорту Внуково. Погибли четыре человека - три члена экипажа и один пассажир, глава нефтяной компании Total Кристоф де Маржери. Причиной крушения самолета стало столкновение на взлетной полосе со снегоуборочной машиной в условиях тумана.

Как сообщало M24.ru, срок расследования дело о крушении частного самолета Falcon в аэропорту Внуково продлен до 21 мая 2015 года.