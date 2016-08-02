Дмитрий Хворостовский и Владимир Юровский попали в шорт-лист премии Gramophone

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Британское интернет-издание rhinegold.co.uk опубликовало шорт-лист претендентов на Gramophone classical music awards 2016. Среди номинантов не только российские звезды мирового масштаба, как Дмитрий Хворостовский, но и музыканты, которые только начинают заявлять о себе.

В каждой из двенадцати номинаций по шесть названий или имен. Соперниками Дмитрия Хворостовского (на премию претендует диск с записями "Сюиты на стихи Микеланджело" Шостаковича и "Сонеты Петрарки" Листа) в сольном вокале станут лирико-колоратурное меццо-сопрано из США Джойс ДиДонато, немецкий тенор Вернер Гюра, лирическое меццо-сопрано из Великобритании Элис Кут, сопрано из Италии Роза Феола и сопрано Вероник Жанс из Франции.

Запись австрийского контратенора Макса Эмануэля Ценчича и российского дирижера Максима Емельянычева "Неаполитанские арии" также претендует на награды, равно как и диск с сочинениями современного британского композитора Джулиана Андерсона In Liebliche Bläue в исполнении Лондонского филармонического оркестра под руководством Владимира Юровского. В шорт-лист попали скрипачка Алина Ибрагимова, пианист Даниил Трифонов и украинский альтист Максим Рысанов.

Итоги будут подведены 22 августа, а на церемонии награждения 15 сентября в Лондоне объявят обладателя спецприза.