Экс-футболист "Алании" рассказал о договорном матче с "Торпедо"

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Футболист Сергей Даду, ранее выступавший за владикавказскую "Алании", рассказал о договорном матче 2008 года. По его словам, игрокам "Алании" предложили "сдать" матч "Торпедо", сообщает Eurosport.

Поединок, состоявшийся 5 октября 2008 года, завершился победой "Торпедо" со счетом 2:1. Даду подчеркнул, что тренеры требовали от футболистов проиграть, поскольку нужно было "отдать сопернику долг за прошлый год".

Даду участвовал в договорном поединке и забил гол. "Если бы меня не поставили в основной состав, возникли бы большие подозрения. Был момент - я забил, в перерыве меня заменили, и "Алания" уже спокойно проиграла", – рассказал Даду.

На тот момент в тренерский штаб "Алании" входили Станислав Цховребов, Адам Чернов и Александр Яновский.

Поединок проводился в рамках турнира первой лиги (соответствует Футбольной национальной лиге).