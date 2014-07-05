Про искусство: Сергей Женовач проведет театральный мастер-класс

Фото: М24

В субботу, 5 июля, в Театре Киноактера состоится мастер-класс режиссера и художественного руководителя "Студии театрального искусства" Сергея Женовача. Он расскажет о специфике театральных профессий и работе столичных театров. Сетевое издание M24.ru проведет онлайн-трансляцию мероприятия.

В этот же день запланирован мастер-класс узбекского и российского режиссера, продюсера Джахонгира Файзиева.

Мастер-классы организуют в рамках летней киноакадемии Никиты Михалкова, которая будет работать до 3 августа.

Участие в проекте примут актеры, режиссеры, операторы и хореографы из России, Украины, Казахстана, Болгарии, Литвы, Румынии, Кипра, Израиля, США.

В рамках киноакадемии студенты пройдут курсы актерского мастерства, сценического движения, кинорежиссуры, кинодраматургии, работы с актером, сообщили организаторы.

• Когда: 5 июля • Когда: 5 июля • Кто: Сергей Женовач • О чем: о театре • Кому смотреть: театралам • Начало трансляции: в 10.00





Трансляция завершена.



Запись лекции будет выложена на сайте M24.ru