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05 июля 2014, 08:05

Про искусство: Сергей Женовач проведет театральный мастер-класс

Сергей Женовач мастер-классы продюсеры смотреть онлайн на m24.ru онлайн-трансляции

Фото: М24

В субботу, 5 июля, в Театре Киноактера состоится мастер-класс режиссера и художественного руководителя "Студии театрального искусства" Сергея Женовача. Он расскажет о специфике театральных профессий и работе столичных театров. Сетевое издание M24.ru проведет онлайн-трансляцию мероприятия.

В этот же день запланирован мастер-класс узбекского и российского режиссера, продюсера Джахонгира Файзиева.

Мастер-классы организуют в рамках летней киноакадемии Никиты Михалкова, которая будет работать до 3 августа.

Участие в проекте примут актеры, режиссеры, операторы и хореографы из России, Украины, Казахстана, Болгарии, Литвы, Румынии, Кипра, Израиля, США.

В рамках киноакадемии студенты пройдут курсы актерского мастерства, сценического движения, кинорежиссуры, кинодраматургии, работы с актером, сообщили организаторы.

• Когда: 5 июля

Кто: Сергей Женовач

О чем: о театре

Кому смотреть: театралам

Начало трансляции: в 10.00


Трансляция завершена.


Запись лекции будет выложена на сайте M24.ru

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