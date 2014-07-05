Про искусство: Сергей Женовач проведет театральный мастер-класс

Фото: М24
В субботу, 5 июля, в Театре Киноактера состоится мастер-класс режиссера и художественного руководителя "Студии театрального искусства" Сергея Женовача. Он расскажет о специфике театральных профессий и работе столичных театров. Сетевое издание M24.ru проведет онлайн-трансляцию мероприятия.
В этот же день запланирован мастер-класс узбекского и российского режиссера, продюсера Джахонгира Файзиева.
Мастер-классы организуют в рамках летней киноакадемии Никиты Михалкова, которая будет работать до 3 августа.
Участие в проекте примут актеры, режиссеры, операторы и хореографы из России, Украины, Казахстана, Болгарии, Литвы, Румынии, Кипра, Израиля, США.
В рамках киноакадемии студенты пройдут курсы актерского мастерства, сценического движения, кинорежиссуры, кинодраматургии, работы с актером, сообщили организаторы.
• Кто: Сергей Женовач
• О чем: о театре
• Кому смотреть: театралам
• Начало трансляции: в 10.00
Трансляция завершена.
Запись лекции будет выложена на сайте M24.ru