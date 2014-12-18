Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

18 декабря 2014, 15:20

Сбербанк не будет ограничивать выдачу наличных в банкоматах

Сбербанк банкоматы деньги

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Сбербанк не вводил и не будет вводить никаких ограничений на снятие наличных в банкоматах, сообщает пресс-служба банка.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Сбербанк может по всей стране заблокировать операции по банковским картам.

В банке отметили, что ограничения на снятие наличных в банкоматах отсутствуют, а работа с международными платежными системами Visa и MasterCard продолжается.

"Сбербанк располагает необходимыми денежными ресурсами - как в рублях, так и в иностранной валюте. Сбербанк не устанавливал и впредь не будет устанавливать никаких ограничений по снятию наличных средств и продаже\покупке валюты, а также по функционированию платежных карт. Сбербанк работает с международными платежными системами в штатном режиме, не вводил и не намерен вводить каких-либо ограничений по банковским картам этих систем, включая ограничения по лимитам. Несмотря на повышенный поток клиентов, наблюдающийся за последние дни, Сбербанк обеспечивает качественный уровень сервиса по всем направлениям деятельности", - говорится в сообщении банка.

Напомним, что лимит на выдачу наличных по картам Сбербанка Visa Platinum и Platinum MasterCard составляет 1 миллион рублей, Visa Gold и Gold MasterCard - до 300 тысяч рублей, Visa Classic, MasterCard Standart и Сбербанк Maestro - до 150 тысяч рублей.

Стоит добавить, что 16 декабря Сбербанк опроверг информацию о приостановке кредитования физических лиц. В пресс-службе банка отметили, что никакого изменения в режиме работы кредитной организации не произошло.

"Мы работаем в прежнем режиме. Все желающие могут обратиться за получением кредита в любое из отделений банка", - сообщили корреспонденту M24.ru в пресс-службе "Сбербанка".

Сайты по теме

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать