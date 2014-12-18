Сбербанк не будет ограничивать выдачу наличных в банкоматах

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Сбербанк не вводил и не будет вводить никаких ограничений на снятие наличных в банкоматах, сообщает пресс-служба банка.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Сбербанк может по всей стране заблокировать операции по банковским картам.

В банке отметили, что ограничения на снятие наличных в банкоматах отсутствуют, а работа с международными платежными системами Visa и MasterCard продолжается.

"Сбербанк располагает необходимыми денежными ресурсами - как в рублях, так и в иностранной валюте. Сбербанк не устанавливал и впредь не будет устанавливать никаких ограничений по снятию наличных средств и продаже\покупке валюты, а также по функционированию платежных карт. Сбербанк работает с международными платежными системами в штатном режиме, не вводил и не намерен вводить каких-либо ограничений по банковским картам этих систем, включая ограничения по лимитам. Несмотря на повышенный поток клиентов, наблюдающийся за последние дни, Сбербанк обеспечивает качественный уровень сервиса по всем направлениям деятельности", - говорится в сообщении банка.

Напомним, что лимит на выдачу наличных по картам Сбербанка Visa Platinum и Platinum MasterCard составляет 1 миллион рублей, Visa Gold и Gold MasterCard - до 300 тысяч рублей, Visa Classic, MasterCard Standart и Сбербанк Maestro - до 150 тысяч рублей.

Стоит добавить, что 16 декабря Сбербанк опроверг информацию о приостановке кредитования физических лиц. В пресс-службе банка отметили, что никакого изменения в режиме работы кредитной организации не произошло.

"Мы работаем в прежнем режиме. Все желающие могут обратиться за получением кредита в любое из отделений банка", - сообщили корреспонденту M24.ru в пресс-службе "Сбербанка".