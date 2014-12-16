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"Сбербанк" опроверг информацию о приостановке кредитования физических лиц. В пресс-службе банка отметили, что никакого изменения в режиме работы кредитной организации не произошло.

"Мы работаем в прежнем режиме. Все желающие могут обратиться за получением кредита в любое из отделений банка", - сообщили корреспонденту M24.ru в пресс-службе "Сбербанка".

Ранее некоторые СМИ опубликовали сообщения о том, что "Сбербанк" приостанавливает кредитование физических лиц из-за падения курса рубля.

Напомним, в течение дня курс рубля побил исторический рекорд в ходе торгов на Московской валютной бирже. Около 15.00 курс евро перевалил за сто рублей, а доллар торговался по 82 рубля. Затем российская валюта начала укрепляться. По состоянию на 17.30 за евро дают 90,53 рубля, а за доллар - 72,25 рубля.

Официальный курс Центробанка составляет 61,15 рубля за доллар и 76,15 рубля за евро.

За вчерашний день Банк России продал валюты на 2,3 миллиарда долларов для стабилизации курса рубля. ЦБ принял и другие меры для поддержания курса рубля. С 16 декабря он поднял ключевую ставку до 17% годовых, что отразилось на бирже – на открытии торгов доллар упал на 4,7 рубля.