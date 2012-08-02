В Москве за вымогательство задержаны сотрудники Сбербанка

ИТАР-ТАСС

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении группы лиц, выполнявших управленческие функции в ОАО "Сбербанк России". Они вымогали у бизнесмена 100 млн рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в начале 2012 года предпринимателю Константину Вачевских, имевшему кредитные обязательства перед ОАО "Сбербанк России" на сумму около 700 млн рублей, поступили предложения по ликвидации претензий банка на указанный долг. Одно из предложений поступило от подозреваемых Вячеслава Похлебина, Марии Зенцовой и Дениса Васехи, которые через посредников требовали от предпринимателя передать им 100 млн рублей.

Преступная деятельность экс-управленцев пресечена благодаря сотрудникам ФСБ России при активном участии Сбербанка.

В настоящее время подозреваемые задержаны, решается вопрос об их аресте.