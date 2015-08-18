На Ленинградском направлении ж/д возможны задержки поездов из-за хищения кабеля

На Ленинградском направлении железной дороги возможны задержки поездов

На Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги могут быть сбои движения поездов из-за хищения электрокабеля, сообщили m24.ru в пресс-службе РЖД.

В 4 утра на участке Москва Пассажирская - Москва Товарная Октябрьской железной дороги сотрудники РЖД обнаружили, что неизвестные украли порядка 200 метров кабеля. Это привело к отключению световой сигнализации, управляющей движением поездов.

В результате на Ленинградском направлении ожидается сбой в графике движения пригородных электричек, а также поездов дальнего сообщения, проходящих по главному ходу Москва – Санкт-Петербург.

На Октябрьской железной дороге создан оперативный штаб по устранению последствий кражи кабеля, начались восстановительные работы.