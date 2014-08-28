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Общество

28 августа 2014, 17:53

Монастырь в Нижнем Новгороде начал принимать заявки на требы через iPhone

РПЦ iPhone религия мобильные приложения монастыри религиозные организации молитвы православные верующие высокие технологии Всеволод Чаплин требы

Фото: M24.ru

Мужской монастырь в Нижнем Новгороде предложил прихожанам заказывать требы при помощи технологий XXI века. Специалисты разработали мобильное приложение для верующих, которые по каким-либо причинам не могут прийти в храм, сообщает в черверг МИА "Россия сегодня" со ссылкой на председателя Синодального отдела по взаимодействию церкви и общества протоиерея Всеволода Чаплина.

По его словам, приложение для iPhone "iТребы" для Нижегородского монастыря не оправдывает тех, кто не желает идти в храм из-за лени или из-за крайней занятости. Чаплин добавил, что греха в этом он не видит.

"В самом по себе этом действии никакого греха нет. Но если человек, вполне способный прийти в храм и помолиться, будет пытаться ограничить свое общение с Богом одним кликом на странице этого сервиса, то это, конечно, убьет его духовную жизнь и не останется без вопроса на Страшном суде", - пояснил протоиерей.

Как пишет "Российская газета", пользователь должен выбрать тип требы - от простой записки с именем того, за кого подается молитва, до молебна о помощи в делах святому Макарию Желтоводскому.

После того, как завяка на требу будет выбрана, сумма пожертвования спишется с банковской карты, привязанной к AppStore.

Так, простая записка обойдется верующему в 33 рубля за одно имя, молебен святому Макарию о делах - 129 рублей. Самое дорогое пожертвование предстоит сделать, если заказать вечное поминовение близкого - 4490 рублей.

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После этих процедур заявка поступает в монастырь, а верующий получает уведомление об ее исполнении. Всего пользователи могут выбрать нужные требы из предложенных 14 "о здравии" и 10 "об упокоении".

"Подобного рода приложения - цивилизационный шаг вперед. Нет ничего плохого в том, что люди пользуются подобными услугами. Даже апостолы использовали все блага цивилизации Римской империи", - подытожил председатель миссионерской комиссии при Епархиальном совете Москвы иеромонах Димитрий Першин.

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