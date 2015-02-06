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Спорт

6 февраля, 11:45

РФС произвел первую выплату по задолженности Фабио Капелло

РФС Фабио Капелло деньги задолженности

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Российский футбольный союз произвел первую выплату по долгу главному тренеру сборной России Фабио Капелло, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

"Первый транш был переведен в четверг вечером", - сказал собеседник агентства.

Ранее министр спорта Виталий Мутко заявил, что попросил помощи у финансовых структур и бизнесменов в вопросе погашения долга главного тренера национальной команды. Позже стало известно, что российский бизнесмен Алишер Усманов предоставил РФС льготный целевой кредит.

Напомним, РФС задолжал по зарплате главному тренеру национальной команды Фабио Капелло не менее 400 миллионов рублей. С учетом взносов в страховые фонды сумма задолженности наставнику российской сборной достигает порядка 600 миллионов рублей. Стоит отметить, что Фабио Капелло не получает свою зарплату на протяжении уже семи месяцев.

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