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Москва 24

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13 января 2015, 19:30

Средняя пенсия в столице составит 13 тысяч рублей к концу 2015 года

Пенсионный фонд пенсии повышение индексация Ирина Боева

"Интервью": Ирина Боева - об изменениях системы начисления пенсии

С 1 января 2015 года изменилась система начисления пенсии. Ее средний размер в Москве повысится более чем на тысячу рублей и составит 13 тысяч, сообщила в интервью каналу "Москва 24" заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда России по Москве и Московской области Ирина Боева.

Боева также рассказала, что с 1 января вступили в силу два основных пенсионных федеральных закона - о страховых и накопительных пенсиях. "Мы по-прежнему будем назначать страховую пенсию по старости, по достижению возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. Но изменилось условие страхового стажа, необходимого для назначения страховой пенсии по старости", - объяснила она.

Страховой стаж - это тот же трудовой стаж, в течение которого производились отчисления в систему обязательного пенсионного страхования. "Каждый работник, получая зарплату, должен понимать, что работодатель за него должен производить отчисления в Пенсионный фонд на его индивидуальный лицевой счет", - отметила Ирина Боева.

Что такое страховая и накопительная часть пенсии

Отметим, что в законе предусмотрена необходимость 15 лет страхового стажа. Но к этой величине будут приближаться постепенно. С 2015 года необходимо будет 6 лет страхового стажа для назначения пенсии. И ежегодно нужный стаж будет увеличиваться на год.

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Существует и еще одно условие для назначения пенсии - наличие индивидуального пенсионного коэффициента не менее 30. Это параметр, который исчисляется в баллах и отражает пенсионные права каждого гражданина за весь период его трудовой деятельности. Показатель складывается из индивидуальных пенсионных коэффициентов за каждый год трудовой деятельности, начиная с 1 января 2015 года.

"Теперь по новому закону мы каждый год трудовой деятельности будем оценивать пенсионными коэффициентами. Сумма всех коэффициентов будет составлять индивидуальный пенсионный коэффициент", - уточнила заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда России по Москве и области.

Количество баллов будет зависеть от величины заработной платы, стажа работы и возраста выхода на пенсию.

Боева также добавила, что годовой пенсионный коэффициент зависит от суммы фактических страховых взносов, которые платит работодатель с официальной зарплаты на лицевой счет каждого застрахованного лица. Узнать его можно, получив выписку с индивидуального лицевого счета.

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