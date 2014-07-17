На месте аварии в подземке не было стрелки - источник в метрополитене

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На месте крушения поезда в московском метрополитене не было стрелки, сказал M24.ru источник в столичной подземке. Важные части механизма отсутствовали, другие, возможно, были скреплены обычной заводской проволокой, с помощью которой обычно перевозят рельсы.

"Там еще не было стрелки. Стрелка состоит из крестовины, тяг, привода. Этого там не было, просто лежали внутренние рельсы. Ничего это не могло привести к аварии. Проволока, которой они были закреплены, могла быть заводской – из тех, в которых перевозят рельсы", - сказал источник.

Член комиссии из независимых экспертов по расследованию аварии, завкафедрой Московского государственного университета путей сообщения Леонид Баранов подтвердил, что стрелки на месте аварии фактически не было.

"Это не стрелка. Там были остряки, но стрелка – это сложный механизм, она не была собрана, не была в рабочем состоянии", - сказал Баранов.

При этом эксперт затруднился сообщить происхождение проволоки.

Один из машинистов метро пояснил M24.ru, что при установке стрелочного перевода остряки "зашивают". Один фиксируют специальными скобами, второй – который должен уводить состав на поворот – стальным проводом толщиной 3 мм.

"Сами по себе остряки очень тяжелые, и куда-то переместиться не могут. Стальной проволоки используется очень много, она не может порваться. Стрелка не работала, поэтому не могла увести поезд куда-то не туда. Вообще это абсолютно штатная ситуация. Когда остряки "зашивают", первые пять поездов идут с ограничением скорости, затем – как обычно. Получается, если неделю назад их "врезали", то пять поездов уже прошли, проблем и претензий не было, почему вдруг они появились? Такого быть не может", - высказал свое мнение машинист.

Еще один член экспертной комиссии, гендиректор ОАО "Мосинжпроект" Константин Матвеев ранее говорил, что использование проволоки было нарушением, однако стало ли это причиной катастрофы, пока неясно. Задержаны двое подозреваемых: мастер службы путей Валерий Башкатов и его помощник Юрий Гордов. Сейчас разрабатывается другая версия случившегося. На путях, еще за 50-60 метров от стрелки, есть повреждения. Они были вызваны каким-то посторонним предметом, который висел или двигался параллельно с поездом. Возможно, это была деталь, выпавшая из габаритов вагона. Проверяется также качество путей.

Напомним, 15 июля в 8.38, в самый "час пик", на перегоне между станциями "Парк Победы" и "Славянский бульвар" сошли с рельс три вагона. Погибли 22 человека, более 200 пострадали. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.263 УК РФ "нарушение требований транспортной безопасности". Всем семьям погибших в страшной аварии Москва выплатит 1 млн рублей. Пассажиры, получившие тяжелые травмы, получат по 500 тысяч рублей, средние - по 250 тысяч, легкие - по 50 тысяч. Помощь окажут как москвичам, так и гражданам других государств. Кроме того, пострадавшие и семьи погибших имеют право на компенсацию на сумму до 2 млн рублей непосредственно от метрополитена.

София Сарджвеладзе, Марина Курганская